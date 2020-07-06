Дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга сообщила о помолвке c актером Дженсом Леграном. В своем инстаграм-аккаунте 23-летняя Дестри разместила фотографию кольца. Не могу ..

Дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга сообщила о помолвке c актером Дженсом Леграном. В своем инстаграм-аккаунте 23-летняя Дестри разместила фотографию кольца."Не могу поверить, я помолвлена! Я так рада, что моим мужем станет лучший друг. Это самый лучший день. Люблю тебя очень сильно", – обратилась к избраннику девушка.Дестри родилась в браке режиссера Стивена Спилберга с актрисой Кейт Кепшоу. У нее есть семь братьев и сестер.3 Июл 2020 в 3:17 PDTСтивен Спилберг считается одним из самых успешных режиссеров в США. Он работал над картинами "Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера" и другими.