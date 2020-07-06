Утонул ребенок и двое взрослых. За минувшие выходные статистика трагичных случаев на воде пополнилась. Так, в Суздальском районе в деревне Раменье в реке Нерль утонул 8-летний мальчик. Как

Утонул ребенок и двое взрослых. За минувшие выходные статистика трагичных случаев на воде пополнилась. Так, в Суздальском районе в деревне Раменье в реке Нерль утонул 8-летний мальчик. Как сообщает Следком, трагедия произошла вечером 3 июля. Мария Серова, и. о. старшего помощника руководителя регионального СКР: По версии следствия, несовершеннолетний ребенок без разрешения взрослых поехал на речку