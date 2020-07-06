ЕГЭ по русскому. Самый массовый экзамен для выпускников в этом году разделили на два дня: 6 и 7 июля. Это сделали из-за угрозы коронавируса. Кроме того, пункты проведения экзамена перед началом

ЕГЭ по русскому. Самый массовый экзамен для выпускников в этом году разделили на два дня: 6 и 7 июля. Это сделали из-за угрозы коронавируса. Кроме того, пункты проведения экзамена перед началом убирают с помощью специальных дезинфицирующих средств. На входе у всех участников и организаторов аттестации медработники измеряют температуру. Тех, у кого она повышена или есть