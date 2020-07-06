Форвард аргентинского клуба Тальерес Науэль Бустос попал в сферу интересов российского Краснодара. Быки ищут варианты усиления линии нападения и 22-летний игрок устраивает их по многим параметрам. Првда, пока стороны не сошлись в цене, ведь опция выкупа футболиста составляет 18 млн евро.

Форвард аргентинского клуба "Тальерес" Науэль Бустос попал в сферу интересов российского "Краснодара". "Быки" ищут варианты усиления линии нападения и 22-летний игрок устраивает их по многим параметрам. Првда, пока стороны не сошлись в цене, ведь опция выкупа футболиста составляет 18 млн евро.Как сообщил президент аргентинского клуба, он может рассмотреть вариант сокращения суммы, но не более, чем до 10 миллионов. Как сообщает издание Mundo D, российский клуб готов предложить за Бустоса 7 млн евро и пока стороны не идут на компромисс. Тем не менее, в стане "Тальерес" с уверенностью говорят, что форвард вскоре покинет команду.