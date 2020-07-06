Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса. Как поясняют эксперты, он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность.

Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.По данным организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, сначала в стране распространялся штамм S, завезенный из Китая. Потом он мутировал в штамм V. Его находили у сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране.Однако сейчас в Южной Корее выявляется штамм GH, который распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса. Как поясняют эксперты, он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность. Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли, передает РИА Новости.В начале мая страна перешла на более ослабленный режим карантинных мер – "социальное дистанцирование в повседневной жизни", но затем властям пришлось вновь усилить правила безопасности из-за возникновения новых локальных очагов вируса.Между тем у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice Stream, прибывшего в Пусан из Владивостока, обнаружен штамм GR. Также есть еще несколько случаев заболевания, все они завезены из-за границы.