Вода в море в Геленджике, Туапсе, Евпатории и Ялте прогрелась до 26 градусов.

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте. На этих курортах вода прогрелась до 26 градусов, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе - 25 градусов, в Евпатории и Ялте - 26 градусов, - сообщил он.По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе - 26 градусов тепла.