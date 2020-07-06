Вратарь футбольного клуба Знамя Труда из Орехово-Зуево Иван Заборовский попал в реанимацию. В 16-летнего голкипера во время тренировки ударила молния.

Вратарь футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево Иван Заборовский попал в реанимацию. В 16-летнего голкипера во время тренировки ударила молния.Несчастный случай произошел в субботу, 4 июля, на стадионе "Торпедо" в Москве. Как сообщает "Комсомольская правда", состояние молодого футболиста тяжелое, он введен в искусственную кому.Напомним, "Знамя Труда" – один из старейших клубов страны, выступает в первенстве ПФЛ, где сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. До приостановки сезона "Знамя Труда" с 15 очками занимал 11-е место в зоне "Запад".