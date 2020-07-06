Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве информирует жителей и гостей столицы о порядке и способах получения государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях...

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве информирует жителей и гостей столицы о порядке и способах получения государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях.Для совершения регистрационных действий с транспортными средствами, записи на экзамен на право управления транспортными средствами, а также замены или получения дубликата водительского удостоверения в замен утраченного, необходимо обратиться в регистрационное, либо экзаменационное подразделение Госавтоинспекции.Сделать это можно двумя способами: лично обратиться в подразделение ГИБДД или предварительно записавшись через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru.В случае личного обращения в ГИБДД, следует получить талон электронной очереди, выбрав удобное время предоставления услуги и прибыть в зал приема посетителей не позднее, чем за 15 минут до назначенного времени.Вторым способом обращения в подразделение Госавтоинспекции для получения государственной услуги является подача заявления в электронном виде. Данный способ имеет ряд преимуществ. Ведь записаться на прием можно не приходя в подразделение, при этом самому выбрать наиболее удобные дату, время и место получения госуслуги и оплатить госпошлину со скидкой в 30%.При этом информируем, что согласно проведенного анализа загруженности регистрационно-экзаменационных подразделений, наиболее востребованными днями обращения граждан стали суббота и вторник, а самым пиковым временным интервалом являются утренние часы с 8.00 до 12.00 (ежедневно в рабочие дни подразделений). В связи с этим, Управление столичной ГИБДД обращается с просьбой учитывать высокий спрос на получение госуслуг в указанные дни и часы, планируя личное обращение в подразделения Госавтоиснпекции.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81