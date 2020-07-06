Сразу в двух странах обнаружили очаги бубонной чумы. Несет ли это заболевание опасность для российских граждан, рассказал инфекционист Владислав Жемчугов.

Сразу в двух странах обнаружили очаги бубонной чумы. Несет ли это заболевание опасность для российских граждан, рассказал инфекционист Владислав Жемчугов.На днях СМИ сообщили, что смертельную инфекцию выявили у двух жителей западного региона Монголии. Также один случай заражения бубонной чумой был зарегистрирован в автономном районе на севере Китая.В беседе с радио "Говорит Москва" Жемчугов отметил, что россиянам нечего беспокоиться. В восточных странах регулярно появляются инфицированные. Очаги бубонной чумы также фиксируются в России, в частности, в Иркутской области, на Алтае и в Туве.По его словам, в Китае и Монголии есть специальные службы, которые имеют многолетний опыт борьбы с опасным заболеванием. В ближайшее время в этих странах проведут массовую вакцинацию и введут строгий карантин.Инфекционист добавил, что источником являются млекопитающие – сурки и суслики. Все инфицированные употребили их мясо в пищу. Отмечается, что подхватить заболевание можно и при разделке туши.4 Июл 2020 в 10:06 PDTНапомним, инфекции в России делятся на четыре группы патогенности. Бубонная чума относится к первой группе, самой опасной, где скорость распространения и уровень смертности очень высоки. Коронавирус относится ко второй.