Водитель внедорожника потерял сознание из-за внезапного приступа астмы, после этого неуправляемый автомобиль съехал на дублер проспекта Мира и устроил массовое ДТП с участием шесть машин. Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения.

В объектив камеры уличного видеонаблюдения попал момент массовой аварии, произошедшей вечером в воскресенье, 5 июля, на проспекте Мира в Москве.Как сообщалось ранее, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser потерял сознание из-за внезапного приступа астмы.После этого неуправляемый внедорожник съехал на дублер и протаранил пять машин.Известно, что в результате столкновение травмы получили два человека.