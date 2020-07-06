Российский футболист Зенита Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в Сочи, отреагировал на завоевание клубом из Северной столицы титула чемпиона России. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат досрочно.

Российский футболист "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", отреагировал на завоевание клубом из Северной столицы титула чемпиона России. "Сине-бело-голубые" выиграли чемпионат досрочно.Нападающий очень обрадовался за "зенитовцев": "Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!", — признался, Александр порталу Чемпионат.Com.Напомним, что в рамках 28 тура чемпионата России по футболу "Сочи" предстоит сыграть как раз с новоиспеченным чемпионом страны. Однако участие самого Кокорина в матче против "Зенита" остается под вопросом.Ранее сообщалось о том, что между клубами есть договоренность о том, что форвард сможет сыграть против петербуржцев в случае выплаты сочинцами 40 миллионов рублей. Впрочем, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг эту информацию.Матч состоится 8 июля на стадионе "Фишт". Начало — в 20:00.