Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал новые данные о зараженных. За сутки выявлено 6 611 инфицированных.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал новые данные о зараженных. За сутки выявлено 6 611 инфицированных.За последние сутки от коронавируса в России вылечились 3 579 человек. Зафиксировано 135 летальных исходов.В Москве коронавирус за последние 24 часа обнаружен у 685 человек, в области – у 292. На третьем месте по динамике распространения эпидемии находится Ханты-Мансийский автономный округ – 289 новых случаев.С начала эпидемии коронавирус в России обнаружили у 687 862 человек. Вылечились 454 329 пациентов, 10 296 скончались.По числу зараженных коронавирусом в мире Россия опустилась на четвертое место. На третье вышла Индия – там выявлено почти 700 тысяч инфицированных. На первом месте с большим отрывом оказались США – 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.До начала эпидемии коронавирус мог находиться в спящем состоянии и при сочетании природных обстоятельств активизировался. Такое мнение высказал сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал маловероятной вторую волну коронавируса в России. По его словам, в стране созданы дополнительные медицинские мощности и препараты для лечения инфекции, а у населения вырабатывается иммунитет.Коронавирус оказался не так страшен, как предполагалось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К приходу эпидемии Россия оказалась готова лучше, чем многие страны, отметила она.