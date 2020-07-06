Число летальных исходов из-за коронавируса в Иране выросло за сутки на 163 и превысило 11,57 тысячи, сообщила глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари. Общее количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 2 560, число инфицированных достигло 240 438.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Иране выросло за сутки на 163 и превысило 11,57 тысячи, сообщила глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари. Общее количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 2 560, число инфицированных достигло 240 438.число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта, а затем стало снижаться и сократилось до минимума (802), однако после 3 мая этот показатель вновь начал расти, а 4 июня достиг рекордного значения — 3 574.По словам Лари, наиболее критичная ситуация в провинциях Хузестан, Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Хормозган, Бушер, Хорасан-Резави и Илам.С сегодняшнего дня в стране вводится обязательное ношение масок в общественных местах. Усиленные меры постепенно снимались с 11 апреля. Большая часть жителей вернулась на работу, функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.Минздрав отрицает начало второй волны эпидемии в стране.