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<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2020-massovyj-zaplyv-akvabajkerov-v-peterburge-popal-na-video.html" target="_blank">Массовый заплыв аквабайкеров в Петербурге попал на видео</a> - Порядка 100 аквабайкеров устроили парад по рекам в центральной части Санкт-Петербурга, передает . Массовый заплыв был приурочен к открытию нового сезона. Происходящее сняли на ..