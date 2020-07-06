В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола Лидер.

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".Заказчиком ледокола является Госкорпорация "Росатом", застройщиком — ФГУП "Атомфлот". Строительство атомного ледокола будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом "Звезда" на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года. Судостроительный комплекс "Звезда" единственным исполнителем по строительству судна.Ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.Ледокол "Лидер" поможет обеспечить безопасные постоянные проводки судов в восточном районе Арктики, круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП), откроет новые возможности высокоширотных маршрутов, заявил глава "Атомфлота" Мустафа Кашка.Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.Правительство в январе приняло постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер". На строительство судна из бюджета в 2020-2027 годах выделят 127,576 миллиарда руб.Мощность ледокола проекта 10510 составляет 120 МВт. "Росатом" намерен построить три таких ледокола.Проект строительства "Лидера" разработало ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург).