В течение минувших выходных усиление групп пожарных и обильные дожди привели к существенному сокращению площади лесных пожаров на Камчатке - со 195 тысяч гектаров до 162 тысяч.

В течение минувших выходных усиление групп пожарных и обильные дожди привели к существенному сокращению площади лесных пожаров на Камчатке — со 195 тысяч гектаров до 162 тысяч.На всей территории региона борьбу с огнем ведут представители лесоохраны, Рослесхоза, сотрудники специализированных пожарно-спасательных частей, добровольцы, пожарные-десантники и летчики-наблюдатели, передает ТАСС.Как заявил заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края Алексей Епишков, в этом году пожароопасная обстановка в лесах полуострова — самая напряженная за последние 30 лет.В настоящее время почти на всей территории Камчатки облачно, с прояснениями. В ближайшие два-три дня пройдут дожди, но осадки будут непродолжительными.