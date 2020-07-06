По тревоге пришлось обследовать и стадион «Лыбедь». В субботу вечером ко входу на стадион съехались все экстренные службы. По словам очевидцев, сотрудники полиции с собакой якобы

По тревоге пришлось обследовать и стадион «Лыбедь». В субботу вечером ко входу на стадион съехались все экстренные службы. По словам очевидцев, сотрудники полиции с собакой якобы обследовали подозрительную чёрную сумку. В полиции нам подтвердили, что на спортивный объект по сигналу действительно выезжали специалисты. Яна Артемьева, сотрудник пресс-службы УМВД области: 4 июля в 19 часов 45