Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. Жара прогнозируется на 7-ое и 8-ое июля. Во вторник повышение температуры воздуха до +34-ёх ожидается на территории Муромского,

Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. Жара прогнозируется на 7-ое и 8-ое июля. Во вторник повышение температуры воздуха до +34-ёх ожидается на территории Муромского, Гусь-Хрустального, Вязниковского и Гороховецкого районов. В среду до 35-ти градусов ожидается во Владимира, и до +37-ми градусов – на территориях Муромского, Гусь-Хрустального, Вязниковского и Гороховецкого районов. Такая температура