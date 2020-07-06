06.07.2020

2020-07-06 11:45:03

Налоговая возобновила приём без записи во Владимирской области

С 6 июля при посещении налоговых инспекций не потребуется предварительная запись. Об этом говорится в сообщении регионального УФНС.

Операционные залы территориальных налоговых органов будут работать с 9.00 до 18.00 по понедельникам и средам, с 9.00 до 20.00 по вторникам и четвергам, а также с 9.00 до 16.45 по пятницам. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Для налогоплательщиков, записавшихся и пришедших на прием, напоминают о необходимости соблюдения правил ношения средств индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Записаться на прием в инспекцию возможно также с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.