Несколько самолетов из Москвы, Екатеринбурга и Симферополя не смогли приземлиться в Томске из-за сильного тумана. Согласно информации онлайн-табло в томском аэропорту, произошла задержка рейсов авиакомпаний Аэрофлот, РусЛайн и S7.

Несколько самолетов из Москвы, Екатеринбурга и Симферополя не смогли приземлиться в Томске из-за метеоусловий. Согласно информации онлайн-табло в томском аэропорту, произошла задержка рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "РусЛайн" и S7. Рейсы из Екатеринбурга и Симферополя вылетели из мест отправления на 2-3 часа позже. Об этом сообщает ГТРК "Томск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Как уточнили представители справочной службы воздушной гавани, задержка произошла из-за сильного тумана. В результате самолет Москва — Томск компании S7 приземлился в Новосибирске, а самолет Москва-Томск компании "Аэрофлот" сел в аэропорту Кемерово.