На Восточный доставили первую партию баллонов для системы обеспечения ракеты-носителя Ангара-А5 сжатыми газами. Вес каждого из них - больше 4 тонн. Емкости предназначены для хранит, приема и подачи гелия, азота и воздуха.

На космодром Восточный доставили первую партию баллонов для системы обеспечения ракеты-носителя "Ангара-А5" сжатыми газами. Вес каждого из них — больше четырех тонн. Емкости предназначены для хранит, приема и подачи гелия, азота и воздуха. Новое оборудование смонтируют в техническом и стартовом комплексах. Об этом сообщает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Уже в середине месяца на космодроме ожидается отгрузка пускового стола для ракеты "Ангара". Крупногабаритные части будут доставлены по морю. Масса конструкции составляет 2 тысячи тонн. Оборудование отправится из Северодвинска через Северный Ледовитый океан, затем Берингов пролив, Охотское и Баренцево моря и прибудет в порт в заливе Советская Гавань. После чего оно будет перегружено на баржу и по Зее и Амуру доставлено на космодром Восточный. Пусковой стол завершит свой путь в сентябре.Напомним, по информации "Роскосмоса", первый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на 2023 год.