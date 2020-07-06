У первого президента Казахстана - юбилей. Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. Политик бессменно руководил страной почти три десятилетия.

У первого президента Казахстана — юбилей. Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. Политик бессменно руководил страной почти три десятилетия.Жизненный путь первого президента Казахстана – Лидера Нации – неразрывен со страной и народом. Со всеми испытаниями, свершениями и победами. Юбилей Нурсултана Назарбаева выпал на очередное такое испытание, преодолевают которое Лидер и Нация так же вместе.Сегодня, когда Казахстан продолжает борьбу с эпидемией COVID-19, не время для пышных торжеств. Но и без них каждый казахстанец осознает и чтит вклад Назарбаева в становление государства.Назарбаев возглавил республику еще до распада СССР – сначала в качестве партийного лидера, а затем и всенародно избранного президента. Провел Казахстан через непростые годы бурных реформ, превратив в современное успешное государство. Предложенная экономическая стратегия определила курс устойчивого развития страны на годы вперед." Казахстан живет по стратегическим планам – "Казахстан 2050" — конечная цель заключается в том, чтобы страна стала в числе развитых государств мира. И все остальные программы "2030" "2025" и последнее время принятые программы "100 шагов" и социальные реформы, духовное возрождение – все это направлено на то, чтобы воспитать человека и человеческие ресурсы подготовить, чтобы быть наравне среди таких государств", — заявил Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, Лидер нации.Приоритетом для Назарбаева всегда оставались национальные интересы. А они в свою очередь неизменно опирались на взаимовыгодное партнерство со всеми соседями. Как мудрый лидер, Назарбаев нашел уникальную формулу взаимодействия с ведущими мировыми державами. Поистине теплые отношения с Россией превратили самую протяженную в мире казахстанско-российскую границу – в территорию дружбы и плодотворного сотрудничества.Назарбаев и по сей день пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. Его дальновидность определила не только развитие Казахстана. Именно Назарбаев первым на постсоветском пространстве сформулировал идею Евразийского экономического союза с последующими интеграционными перспективами."Я уверен, что это будет Большая Евразия, куда входит и Европа, куда входим мы. Торговля, мы живем на одном континенте, взаимоотношения, это произойдет, потому что это будет выгодно народам, это будет выгодно государствам", — считает Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, Лидер нации.Евразийская идея материализована и в самой столице Казахстана. Город, совсем недавно переименованный в его честь — от макета первого здания в бескрайней степи и до современного мегаполиса – авторский проект Нурсултана Назарбаева."Вот душа в евразийстве – если хотите знать – вот вы увидите здесь московские высотки, вы увидите китайскую архитектуру, испанскую архитектуру, средний восток. Весь народ участвовал. Это победа казахстанцев, что они построили такой город себе, столицу! На рубеже веков ни одна страна не построила себе столицу, а мы построили и сделали это успешно", — гордится Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, Лидер нации.Все 30 лет правления Нурсултана Назарбаева отличались мудростью и дальновидностью. При нём Казахстан добровольно отказался от атомного оружия — обладая одним из крупнейших ядерных потенциалов. Но еще важнее, что за годы у руля государства Назарбаев смог выстроить успешную общественную модель, основанную на межнациональном мире и согласии.