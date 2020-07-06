× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2020-nuzhna-pomoshh-ksyushu-sazonovu-spaset-dorogoe-lekarstvo.html" target="_blank">Нужна помощь: Ксюшу Сазонову спасет дорогое лекарство</a> - У четырехлетней Ксюши Сазоновой из города Шахты Ростовской области - крайне редкое и тяжелое врожденное заболевание, каменная болезнь. Мышцы, связки и суставы постепенно уплотняются, Ксюше все труднее двигаться. Для спасения малышки не хватает 160 534 руб.