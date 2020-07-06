Ассоциация хоккеистов НХЛ и руководство лиги успешно обсудили условия возобновления текущего хоккейного сезона в Северной Америке. Об этом сообщил замглавы Национальной хоккейной лиги Билл Дейли.

Ассоциация хоккеистов НХЛ и руководство лиги успешно обсудили условия возобновления текущего хоккейного сезона в Северной Америке. Об этом сообщил замглавы Национальной хоккейной лиги Билл Дейли.По результатам обсуждения предстоящего рестарта сезона игроки и боссы лиги договорились, что расширенный этап плей-офф с участием 24 клубов начнется в конце июля, либо начале августа, пишет Associated Press. Борьбу же за Кубок Стэнли команды начнут в октябре нынешнего года.Напомним, что пауза в НХЛ, как и во всех остальных лигах США, началась в середине марта и продолжается до сих пор. Пока что ни один чемпионат Северной Америки не возобновился. Локаут вызван пандемией коронавируса, распространение которого особенно активно в лидирующих по количеству случаев заражения Штатах.В клубах лиги тоже не обошлось без зараженных хоккеистов, персонала клубов и прочих сотрудников. И вспышки коронавируса продолжают фиксироваться. Так, накануне стало известно о нескольких случаях инфецирования в "Сент-Луис Блюз", где выступают россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Однако хоккеистов из России COVID-19 обошел стороной.