Этот смартфон отличается неплохой автономностью, обязанной высокой емкости батареи с поддержкой быстрой зарядки. Технология Dirac 2.0 заботится в том числе и о качественном звуке через стереодинамики. Стоит также отметить LTPS IPS-экран с узкими рамками, фото-модули с ИИ-функциями, наличие интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi, отдельный слот для карты памяти, а также дактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой включения/блокировки. Вести.Hi-tech узнали все плюсы и минусы Oppo A52

Этот смартфон отличается неплохой автономностью, которую обеспечивает емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки, а также технологией Dirac 2.0, которая делает возможным качественный звук через стереодинамики. Также стоит отметить LTPS IPS-экран с узкими рамками, фото-модули с ИИ-функциями, наличие интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi, отдельный слот для карты памяти и дактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой включения/блокировки. В этом обзоре Oppo A52 изучим все его плюсы и минусы .В середине июня компания Oppo объявила о старте продаж новой A-серии своих смартфонов в России. В число анонсируемых моделей попали A52, A72 и A91. По мнению производителя, например, A52 "идеально подойдет кинолюбителям, которые не расстаются с сериалами и фильмами, где бы они ни находились".Обзор Oppo A52: технические характеристикиМодель: CPH2069ОС: Android 10 (Q) + оболочка ColorOS 7.1Процессор: 8-ядерный, 11 нм LPP, 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 665 (4 Kryo 260 Gold, до 2,0 ГГц + 4 Kryo 260 Silver, до 1,8 ГГц), Spectra 165, Hexagon 686Графический сопроцессор: Adreno 610Оперативная память: 4 ГБПамять для хранения данных: 64 ГБ, UFS 2.1, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)Экран: емкостной, IPS-матрица, диагональ 6,5 дюйма, разрешение FHD+ (2400х1080 точек, 20:9), плотность пикселей на дюйм 405 ppi, яркость 480 нит, контрастность 1 500:1Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), 1x1 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB (USB 2.0, OTG, заряд/синхронизация), NFC, 3,5-мм аудио-коннекторТыловой фото-модуль: основная камера — 12 МП (1/2.8 дюйма, 1,25 мкм), объектив (f/1.8, фазовый автофокус); вспомогательная камера (DoF) — 2 МП (1/5 дюйма, 1,75 мкм), объектив (f/2.4); суперширокоугольная (Ultra-Wide) камера — 8 МП (1/4 дюйма, 1,12 мкм), объектив (f/2.2, угол обзора 119 градусов); макро-камера — 2 МП (1/5 дюйма, 1,75 мкм), объектив (f/2.4); светодиодная вспышка; видео 2160p/ [email protected] , замедленная съемка 120 fps, электронная стабилизация для 1080pФронтальный фото-модуль: 8 МП (оптический размер 1/3.1, 1,0 мкм), апертура f/2.0, широкоугольный объектив, видео [email protected] fpsСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE-FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TD-LTE: 38, 40, 41Конфигурация слота: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF) + microSD/HC/XCРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo, A-GPSЗвук: стереодинамики, технология Dirac 2.0Сенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, геомагнитный сенсор, дактилоскопический датчикБатарея: несъемная, литий-полимерная, 5 000 мА*ч, быстрая зарядка, 18 ВтЦвета: черный, белыйГабариты: 162х75,5х8,9 ммВес: 192 гОбзор Oppo A52: дизайн, эргономикаЕсли для рамки и задней панели в Oppo A52 обошлись обычным пластиком, то вот экран, конечно, защищает закаленное стекло c эффектом 2.5D. По неофициальной информации, это Corning Gorilla Glass 3. Кроме того, в качестве дополнительной меры используется защитная пленка.Производитель уверяет, что на выбор окрасов для этой модели, а их всего два — с названиями "белый" и "черный", его вдохновила природа Арктики. На тест нам достался аппарат в черной расцветке, призванной напоминать о полярной звездной ночи. Кстати, белый окрас должен ассоциироваться с сиянием ледника. Без этого пояснения будет, пожалуй, непонятно, почему темно-синий цвет мы называем черным, а сине-зеленый — белым.Габаритные размеры смартфона в плане — 162х75,5 мм — напрямую связаны с 6,5-дюймовым экраном, предсказуемо получившего "кинематографическое" соотношение сторон (20:9).При толщине 8,9 мм и весе 192 г не стоит забывать, что Oppo A52 оснастили встроенной батареей емкостью 5 000 мА*ч. Защита корпуса от пыли или влаги у него не предусмотрена.Ширина боковых рамок составляет всего 1,73 мм, а полезная площадь экрана — 90,5%. В левом верхнем углу дисплея предусмотрели круглый вырез для фронтальной камеры, а буквально на стыке верхнего торца корпуса с защитным стеклом предусмотрена небольшая тонкая щель для решетки разговорного динамика.В нижней части экрана зарезервировано место для панели управления с виртуальными кнопками, которые можно скрыть, или вообще от них отказаться, а всю навигацию выполнять двусторонними жестами смахивания.На правом ребре в небольшом углублении находится кнопка включения/блокировки, совмещенная с емкостным сканером отпечатков пальцев.На левом ребре, чуть выше двух кнопок регулировки громкости, оказался слот с лотком, где выделены места для одновременного размещения не только обоих модулей идентификации абонента (формата nanoSIM), но еще и карты расширения памяти microSD.На нижнем торце разъем USB Type-C (USB 2.0) окружают отверстие для "разговорного" микрофона и 3.5-мм аудио-коннектор, а также декоративная решетка мультимедийного динамика.Верхний торец пустует.Нижнюю часть задней панели украсили логотипом Oppo, а из сопровождающего текста рядом можно узнать название компании, номер модели и страну производства.Тыловой фото-модуль вынесли в верхнюю левую часть, где на прямоугольном островном выступе со скругленными углами расположили четыре объектива в виде латинской буквы L. Там же нашлось место для светодиодной вспышки и пояснительной надписи AI Camera.Маркий пластиковый корпус Oppo A52, особенно в черной расцветке, стоит скрыть за силиконовым клип-кейсом, предусмотрительно включенным в комплект с этим смартфоном.Обзор Oppo A52: экранСмартфон Oppo A52 получил Neo Display — 6,5-дюймовый экран с круглой перфорацией в левом верхнем углу под селфи-камеру. При максимальном разрешении FHD+ (2400х1080 точек, 20:9) на LTPS IPS-матрице плотность пикселей на дюйм составляет примерно 405 ppi. Для изготовления экрана используется технология In-Cell (вариант One Glass Solution), исключающая дополнительную воздушную прослойку. Считается, что помимо неплохих антибликовых свойств, таким образом обеспечиваются улучшенные контрастность и цветопередача. Широкие углы обзора сопровождаются типовой контрастностью (1 500:1) и яркостью в 480 нит.Регулировать яркость предлагается либо вручную, либо автоматически, активируя переключатель "Авторегулировка яркости". Для энергосберегающего режима затемнения, который можно активировать и для сторонних приложений, предусмотрено включение вручную и по расписанию. На вкладке "Забота о зрении" интенсивность синего фильтра ("Цветовая температура экрана"), который предлагается включать в определенное время, выбирается в диапазоне "холодный-теплый". Один из эффектов отображения позволяет защищать зрение, не снижая цветности. Используемая технология, сертифицированная TV Rheinland, обещает длительную работу со смартфоном без напряжения для глаз.Обзор Oppo A52: камерыВ бюджетных смартфонах для фото-модулей часто обращаются к сенсорам компании OmniVision, которые выступают неплохой альтернативой продукции Samsung и Sony.По неофициальной информации, в квартете тыловых камер с поддержкой ИИ-функций главную партию исполняет 12-мегапиксельный сенсор OV12A10, дополненный светосильным объективом (апертура f/1.8) с фазовым автофокусом. Для вспомогательной ("портретной") DoF-камеры припасли 2-мегапиксельный сенсор (OV02B) и объектив с апертурой f/2.4.Суперширокоугольная камера с 8-мегапиксельным датчиком OV08B и объективом с апертурой f/2.2 обеспечивает угол обзора в 119 градусов. Камера для макросъемки базируется на 2-мегапиксельном сенсоре (OV02B) и широкоугольном объективе c апертурой f/2.4.Почитателям селфи досталась фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного датчика и светосильного объектива с апертурой f/2.0 (OV08A10). Как и в тыловом фото-модуле, ИИ-функции здесь призваны помочь режиму HDR, а также в распознавании сцен.В интерфейсе приложения "Камера" нижнюю часть на видоискателе отвели для выбора одного из основных режимов, сменяемых горизонтальными свайпами — "Ночь", "Видео", "Фото" и "Портрет". В режиме "Фото" пиктограммы в верхней части экрана позволяют определиться со вспышкой, режимом HDR, насыщенностью цветов, фильтрами или переходом в настройки. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки. В настройках легко, например, выбрать соотношение сторон кадра, а вот зуммирование в фото-модуле, увы, только цифровое.Ночной режим, характеризуемый многокадровым шумоподавлением и длинной выдержкой, доступен только для тылового фото-модуля.Переход в режим макросъемки выполняется автоматически при достижении определенной дистанции фокусировки. Тап по пиктограмме "Еще" открывает доступ к дополнительным режимам, включая "Эксперт" (Pro), где предлагается ручная регулировка ISO, выдержки, баланса белого, фокусировки и ступени экспокоррекции. В режиме "Портрет", помимо набора фильтров, можно воспользоваться регулировкой размытия фона.Оба фото-модуля пишут видео в FHD-разрешении [email protected] fps, но у тылового качество можно улучшить до 4K UHD [email protected] fps. Совместимость при сжатии обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а уменьшение размера файла — H.265/HEVC, при этом нужный выбирается в настройках. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC — видео, AAC — звук). Доступна замедленная съемка (120 fps) и таймлапсы.Разработчики подчеркивают используемый алгоритм стабилизации, при этом переключатель для этой опции в настройках отсутствует. Предустановленное приложение Soloop поможет редактировать снятые видеоролики. Кроме того, эта программа умеет накладывать в такт фоновую музыку, добавлять эффекты перехода, субтитры и т.п. Примеры снимков с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.Обзор Oppo A52: звукСмартфон может похвастаться довольно качественным и громким (80 дБ) стереозвучанием "разговорного" и "мультимедийного" динамиков, поскольку аудио-тракт Oppo A52 создавался в партнерстве с известной шведской компанией Dirac. Канал проводных наушников сертифицирован на Hi-Res Audio (24 бита/192 кГц). Результаты работы представили, как технологию Dirac 2.0. В настройках доступна функция Real HD Sound (у компании Dirac есть технология Dirac HD Sound) с квартетом пресетов — "Умный", "Фильмы", "Игра" и "Музыка". При подключении проводных наушников в последнем случае доступен еще и 7-полосный эквалайзер. Программа "Диктофон" фиксирует беседы в файлы формата MP3, позволяя оставлять на этих звуковых треках метки по времени. Она же поможет записывать телефонные вызовы. Для работы FM-тюнера без возможности записи онлайн-трансляций необходима коротковолновая антенна, в качестве которой обычно служит проводная аудио-гарнитура.Для беспроводной трансляции аудио-сигнала в хорошем качестве в арсенале поддерживаемых Bluetooth-кодеков — AAC, aptX/aptX HD и LDAC. Штатное приложение "Музыка" с претензией на энергоэффективность (поддержка "темной" темы) умеет воспроизводить композиции высокого качества с расширением FLAC.Обзор Oppo A52: начинка, производительностьСмартфон Oppo A52 базируется на хорошо себя зарекомендовавшей в аппаратах среднего ценового сегмента мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 665. Из восьми ее вычислительных ядер Kryo 260, выполненных с учетом проектных норм 11 нм, четыре (Gold, основанные на ARM Cortex-A73, до 2 ГГц) отвечают за производительность, а оставшийся квартет (Silver, производная от ARM Cortex-A53, до 1,8 ГГц) ответственны за эффективность. Графические операции берет на себя ускоритель Adreno 610 с поддержкой Vulcan 1.1, повышая при этом энергоэффективность на 20%. В архитектуре предусмотрены также вдвое более мощный, чем предшественник, сигнальный процессор Hexagon 686 и относительно простой процессор обработки изображений Spectra 165. Интегрированный модем X12 LTE призван обеспечить скорость приема до 600 Мбит/с, а передачи — до 150 Мбит/с. Кроме того, обеспечена поддержка беспроводной связи, спутниковой навигации и быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Базовую конфигурацию Oppo A52 дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.Тестирование Oppo A52. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Oppo A52. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Oppo A52. Результаты в бенчмарке 3DMarkВстроенное хранилище на базе UFS 2.1 размером 64 ГБ легко нарастить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ, для размещения которой выделено отдельное место. Именно поэтому она не мешает одновременной установке еще и двух nanoSIM-карт. Благодаря поддержке технологии USB-OTG к Oppo A52 подключаются флэшки, в том числе и со SMI-контроллером (c USB Type-A и USB Type-C разъемами — Dual USB). Объем подключаемого внешнего накопителя может достигать 2 ТБ (поддержка NTFS форматирования). Предварительно в настройках следует активировать режим OTG, который автоматически отключается после 10 минут бездействия.Для сотовой связи 4G доступны необходимые в России диапазоны LTE-FDD (b3, b7 и b20), а также LTE-TDD (b38). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.Интерфейс NFC пригодится для бесконтактных платежей (Google Pay), обмена контентом, а также удобного подключения к соответствующим аксессуарам. А вот в дуэте с приложением "Транспортные карты Москвы" он поможет узнать баланс "Тройки".Помимо координации по сотовым и Wi-Fi сетям (режим A-GPS), в определении местоположения и навигации помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo.Обзор Oppo A52: автономностьВ Oppo A52 установлена несъемная литий-полимерная батарея повышенной емкости на 5 000 мА*ч. Так что практически для любого разумного сценария использования смартфона запасенной энергии уж точно хватит на целый день. Для быстрого заполнения аккумулятора "под горлышко" служит 18-ваттный адаптер OP92KAEH (5 В/2 А, 9 В/2 А), совместимый со спецификацией Quick Charge 3.0. Со своей задачей он справляется примерно за два часа с небольшим. К тому же, всего за 45 минут имеющаяся емкость заполняется приблизительно наполовину. При полностью заряженном аккумуляторе обещают до 34 часов телефонных бесед, до 7 часов просмотра видео и до 50 часов звучания аудио. Воспроизведение набора тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 7,5% (опция интеллектуального энергосбережения включена).В разделе "Аккумулятор" ("Батарея") предлагается выбрать параметры режима энергосбережения, определиться с функцией высокой производительности, а также воспользоваться советами по оптимизации.Обзор Oppo A52: особенности программного обеспеченияСмартфон Oppo A52 работает под управлением операционной системы Android 10, интерфейс которой заменяет фирменная оболочка ColorOS 7.1. Разработчики обращают внимание на комфортный режим затемнения ("темный" режим), которой активируется даже с панели быстрых переключателей и снижает общий расход аккумулятора.Центр уведомлений в этом лончере совмещен с панелью быстрых переключателей, где находится ползунок регулировки яркости, доступ к которым осуществляется с помощью свайпа от верхнего края экрана.Карточки запущенных приложений располагаются списком в один ряд с возможностью горизонтальной прокрутки. Одна программа удаляется из памяти смахиванием ее карточки вверх. А вот для одновременного закрытия всех приложений служит пиктограмма "Удалить" в нижней части экрана. Чтобы отобразить общий и доступный объемы оперативной памяти, следует активировать соответствующую опцию в "Дополнительных настройках" в "Диспетчере недавних задач". На вкладке "Режим главного экрана", помимо упрощенного, предусмотрен стандартный режим (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и режим "ящика" с отдельным меню (экраном) приложений. В этом же разделе — "Начальный экран и обои" — предлагается задать стиль для значков приложений.На вкладке "Кнопки навигации" выбирается способ управления — с помощью двусторонних жестов смахивания или виртуальных кнопок. В этом же разделе "Удобство" собраны и другие инструменты, облегчающие администрирование. Так, "Удобная кнопка" предлагает управление смартфоном жестами или через специальное меню. В свою очередь боковая смарт-панель, для которой можно задать прозрачность и положение, предназначена для быстрого доступа к инструментам и выбранным приложениям, а также для перехода в режим разделенного экрана.Как уже отмечалось, дактилоскопический датчик совмещен с кнопкой включения/блокировки. При таком расположении площадки сканирования преимущество получают большой палец правой руки или указательный левой. При этом, для разблокировки выключенного экрана можно выбрать легкое касание, либо сильное нажатие.Опция "Включать экран при поднятии" рекомендуется для распознавания лица с помощью фронтальной камеры, результативность которого не разочаровала даже при плохой освещенности. Как и папиллярные узоры, полученную биометрическую информацию можно использовать для защиты приложений и доступа к личному сейфу. Для удобства стоит заранее отметить опцию "Автоматическая разблокировка".Обзор Oppo A52: покупка, выводыСреди основных "фишек" Oppo A52 можно назвать хорошую автономность, которая обязана очень высокой емкости встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки, ну и неплохой энергоэффективности всей аппаратной начинки, разумеется. Кроме того, стоит отметить качество звука, связанное с технологией Dirac 2.0 и стереодинамиками, которые у смартфонов среднего ценового диапазона, вообще говоря, редкость. Среди ключевых особенностей новинки следует выделить неплохой LTPS IPS-экран с узкими рамками, фото-модули с ИИ-функциями, наличие интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi, отдельный слот для карты памяти, а также дактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой включения/блокировки.К недостаткам смартфона можно отнести маркий пластиковый корпус и весьма скромную, по нынешним меркам, производительность процессора.В официальном интернет-магазине Oppo на момент тестирования за модель A52 просили 17 990 рублей. За такие же деньги (17 990 рублей) в крупных торговых сетях можно было приобрести, например, 6,67-дюймовый Xiaomi Redmi Note 9S в такой же конфигурации памяти (4 ГБ/64 ГБ), который в апреле отметился в пятерке самых производительных моделей среднего ценового сегмента. Этот девайс, по сравнению с Oppo A52, получил не только "скорострельный" процессор, но и более продвинутые камеры, включая 48-мегапиксельный сенсор в тыловом фото-модуле. Дактилоскопические сканеры у обоих соперников встроены в кнопки включения/блокировки, да и по емкости батарей и мощности быстрых зарядок у них, пожалуй, паритет. Однако, в отличие от своего оппонента, Oppo A52 может похвастаться стереозвуком через встроенные динамики.Итоги обзора Oppo A52Плюсы:Неплохой LTPS IPS-экран с узкими рамкамиФото-модули с ИИ-функциямиОчень емкая батарея с поддержкой 18-ваттной зарядкиИнтерфейс NFC и 5-ГГц диапазон Wi-FiОтдельный слот для карты памяти microSDДактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой включения/блокировкиСтереодинамики с технологией Dirac 2.0Минусы:Маркий пластиковый корпусСкромная производительность