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<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2020-obzor-smartfona-oppo-a52-dolgozhitel-so-stereozvukom.html" target="_blank">Обзор смартфона Oppo A52: долгожитель со стереозвуком</a> - Этот смартфон отличается неплохой автономностью, обязанной высокой емкости батареи с поддержкой быстрой зарядки. Технология Dirac 2.0 заботится в том числе и о качественном звуке через стереодинамики. Стоит также отметить LTPS IPS-экран с узкими рамками, фото-модули с ИИ-функциями, наличие интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi, отдельный слот для карты памяти, а также дактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой включения/блокировки. Вести.Hi-tech узнали все плюсы и минусы Oppo A52