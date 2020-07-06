Злоумышленница работала у заявительницы помощницей по хозяйству и, используя удобный момент, совершила противоправное деяние...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении ювелирных украшений и денежных средств.Ранее в территориальный отдел полиции поступило заявление от 84-летней москвички, проживающей в квартире одного из домов на Верхней Красносельской улице. Женщина сообщила, что по месту жительства обнаружила пропажу принадлежащих ей ювелирных украшений и денежных средств. Материальный ущерб составил 320 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Щелковском шоссе задержали подозреваемую – 59-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница работала у заявительницы помощницей по хозяйству и, используя удобный момент, совершила противоправное деяние, после чего скрылась. Похищенным имуществом и денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60