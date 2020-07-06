Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с национальным праздником США — Днем независимости, в адрес президента США была направлена поздравительная телеграмма.

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с национальным праздником США — Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ТАСС. По случаю Дня независимости в адрес президента США была направлена поздравительная телеграмма.День независимости отмечается в США ежегодно 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация независимости, в которой британские колонии провозгласили свободу от Великобритании. В этом году праздник отмечается в 244-й раз. На волне антирасистских выступлений нынешний праздник сопровождается демонстрациями и акциями по сносу памятников, "ассоциирующихся с рабством". Так, в Балтиморе снесен памятник открывателю Америки Христофору Колумбу, установленный в 1984 году.Ранее Трамп и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию с коронавирусом.