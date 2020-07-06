В рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов России, Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почётное 8 место. Рейтинг с данными в сравнении с прошлым годом предоставило РИА ..

В рейтинге самых благополучных в материальном отношениирегионов России, Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почётное 8 место. Рейтингс данными в сравнении с прошлым годом предоставило РИА Новости.Доля россиян, живущих за чертой бедности, сократилась всравнении с позапрошлым годом. Но эксперты отмечают, что кризис, который былвызван пандемией, еще скажется на уровне жизни.В рейтинге учитывается отношение медианных среднедушевыхмесячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.Первые места делят Москва, Ненецкий автономный округ и лидертопа – Ямало-Ненецкий Автономный округ. Следом за ними в порядке убывания идутЧукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Подмосковье, Санкт-Петербург иРеспублика Татарстан.По мнению экспертов, в следующем году уровень доходов гражданможет увеличиться, но сократить уровень бедности ниже рекордного показателя2012 года, вряд ли удастся, сообщает сайт "".