В рейтинге самых благополучных в материальном отношении
регионов России, Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почётное 8 место. Рейтинг
с данными в сравнении с прошлым годом предоставило РИА ..
В рейтинге самых благополучных в материальном отношении
регионов России, Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почётное 8 место. Рейтинг
с данными в сравнении с прошлым годом предоставило РИА Новости.
Доля россиян, живущих за чертой бедности, сократилась в
сравнении с позапрошлым годом. Но эксперты отмечают, что кризис, который был
вызван пандемией, еще скажется на уровне жизни.
В рейтинге учитывается отношение медианных среднедушевых
месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Первые места делят Москва, Ненецкий автономный округ и лидер
топа – Ямало-Ненецкий Автономный округ. Следом за ними в порядке убывания идут
Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Подмосковье, Санкт-Петербург и
Республика Татарстан.
По мнению экспертов, в следующем году уровень доходов граждан
может увеличиться, но сократить уровень бедности ниже рекордного показателя
2012 года, вряд ли удастся, сообщает сайт "".