Следователи не успели вскрыть всю криминальную историю подмосковного сантехника-маньяка Александра Ежова - в понедельник утром его обнаружили мертвым в СИЗО в Ногинске.

Следователи не успели вскрыть всю криминальную историю подмосковного сантехника-маньяка Александра Ежова — в понедельник утром его обнаружили мертвым в СИЗО в Ногинске, сообщает "МК".Насильник и убийца на протяжении 10 лет орудовал в Кашире и Ступине. Действовал сантехник одного из ЖЭО по одной и той же схеме: проникал в окна квартир на первом этаже под предлогом ремонта, душил жертву, а затем насиловал ее. По последним данным, он убил девять человек, в том числе 10-летнюю девочку, двум пострадавшим удалось убежать.Подозреваемого направили на психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу, однако сегодня утром мужчину обнаружили повешенным в камере. В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах гибели 53-летнего мужчины.