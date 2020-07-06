По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и навалился на противомоскитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. Малыш выжил и был госпитализирован с серьезными травмами. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента с участием полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Коммунистической в Кирове.По версии, озвученной пресс-службой регионального управления Следственного комитета, утром в воскресенье, 5 июля, мальчик полутора лет забрался на подоконник и облокотился на противомоскитную сетку, которая не выдержала вес ребенка и вывалилась наружу. Следом за ней в окно выпал малыш.Ребенок выжил – в результате падения с большой высоты он получил серьезные травмы и был госпитализирован.