Следователи приступили к изучению обстоятельств трагедии в Кировской области, унесшей, по предварительным данным, три человеческие жизни. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в офисе компании, которая вела работы в здании торгового комплекса, где произошло обрушение, изымается документация.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в результате обрушения строящегося здания в Зуевке Кировской области, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Дело заведено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди". В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные действия, в офисе компании, которая вела работы, изымается документация.Напомним, что утром в воскресенье, 5 июля, рухнули перекрытия в здании торгового комплекса. Как сообщалось ранее, под завалами, площадь которых составила около 250 квадратных метров, оказались четыре человека. По предварительным данным, трое пострадавших погибли.