Поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ нашей страны и с невозможностью отторжения наших территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу Россия 1.

Поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ нашей страны и с невозможностью отторжения наших территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1"."Следующий момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти девятьсот представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", — рассказал глава государства.Он также отметил, что Конституции есть "и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом"."С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решения судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации", — пояснил Путин.