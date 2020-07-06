Шестикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал поступок шести гонщиков серии, не вставших на колено в поддержку акции Black Lives Matter. В их число вошел и россиянин Даниил Квят из Alfa Tauri.

Шестикратный чемпион мира "Формулы-1" и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал поступок шести гонщиков серии, не вставших на колено в поддержку акции Black Lives Matter. В их число вошел и россиянин Даниил Квят из Alfa Tauri.Накануне первого пост-пандемического этапа сезона — Гран-при Австрии,, — была организована церемония, посвященная борьбе с расизмом. В ней участвовали все 20 пилотов "Ф-1", но шестеро из них не стали вставать на колени. Помимо Квята это Макс Ферстаппен (Red Bull), Шарль Леклер (Ferrari), Карлос Сайнс (McLaren) и партнеры по Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинации.Хэмилтон признался: "Никто не должен принуждаться к тому, чтобы преклонить колено. Я никогда не просил, и уж тем более не требовал этого. Этот вопрос был поднят на брифинге Феттелем и Гросжаном, задавшим его другим пилотам", — цитирует британца Reuters."Я по-настоящему признателен тем, кто преклонил колено вместе со мной. На мой взгляд, это по-прежнему мощное послание. В конечном счете, мир не изменится от того, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше".Сама "непреклонная шестерка" мотивировала свои действия просто — они поддерживают борьбу с расовой дискриминацией, но форму протеста каждый волен выбирать индивидуально.