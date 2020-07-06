Президент России Владимир Путин поручил к 3 августа текущего года проработать меры по поддержке ИТ-стартапов и внедрению искусственного интеллекта в деятельность медорганизаций

Президент России Владимир Путин поручил к 3 августа текущего года проработать меры по поддержке ИТ-стартапов, которые предоставляются институтами развития. Поручение кабмину опубликовано на сайте Кремля.Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.К наиболее крупным институтам развития можно отнести ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). Они оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР.Кроме того, правительство должно в этом следующем году проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок российского программного обеспечения для госорганов и компаний с государственным участием.В начале июня Путин призвал не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись ИТ-отрасль, равно так и экономика в целом. Глава государства отметил возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, ПО и сопутствующие услуги из-за объективных финансово-экономических ограничений. Поэтому президент считает необходимым поддержать увеличения спроса на российские информационные технологии на внутреннем и внешнем рынках.Владимир Путин считает важным создание условий для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" многие решения уже предусмотрены, а ряд поручений был обозначен в Послании Федеральному собранию в январе этого года.Президент также поручил кабмину проработать внедрение программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта в деятельность медицинских организаций.Ранее Владимир Путин отдал правительству распоряжение подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта. Утвердить проект и приступить к его реализации должны в кратчайшие сроки. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.Путин напомнил, что в 2019 году в России была утверждена долгосрочная стратегия развития искусственного интеллекта. Для реализации этой программы, подчеркнул он, "необходимо принять просчитанный, пошаговый план действий".Преграды, препятствующие запуску и поддержке перспективных проектов в IT-отрасли, должны быть максимально устранены, подчеркнул российский лидер. Речь идет о таких технологиях, как беспилотный транспорт или применение искусственного интеллекта в медицине, пояснил Путин.В частности, президент РФ поручил ускорить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, "когда с соблюдением всех норм и требований безопасности на практике отрабатываются перспективные решения". Вместе с этим даже "при самом строгом контроле" должно быть оставлено поле для экспериментов, добавил он.