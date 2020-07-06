Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Россия 1.

Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".Отвечая на вопрос, повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, президент напомнил про "мину замедленного действия", которая была заложена "еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях".После революции 1917 года в России шла дискуссия, "как восстанавливают государственность", и в союзном договоре 1922 года "был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства"."Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее", — рассказал Путин, отметив, что Сталин придерживался другой точки зрения.Сталин "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии". "Никакого выхода из состава Советского Союза не предусматривалось. Ну, в конечном итоге была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года", — пояснил президент.Потом же, по его словам, эти положения "начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза".В результате республика, вошедшая в состав СССР, получала "в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий". В Конституции было прописано право выхода, но не была прописана процедура. В результате республика могла выйти из состава Союза не "с чем пришла", а "утащив" с собой "подарки от русского народа". "Ведь ничего этого не было прописано", — подчеркнул Путин.Компартия также не выполнила обещания "Землю – крестьянам, фабрики – рабочим". По окончании Первой мировой войны землю и фабрики национализировали. "На самом деле рабочим эти фабрики не достались, земля не досталась", — пояснил президент."Дальше еще тезис был вообще замечательный, — продолжил он, — чтобы на свою сторону привлечь армию. "Ни войны, ни мира". Это Троцкий придумал. "А армию демобилизуем". Но армия не нужна была, потому что они сами ее разложили к этому моменту, фронт разложили. Армия представляла даже внутриполитическую угрозу, огромное количество вооруженных людей, которые метались туда-сюда без всякого понимания того, что происходит и что нужно делать. Но "Ни войны, ни мира" — это очень странный тезис", — отметил Путин.Он добавил, что "от этого тоже быстро отказались", и стали "с помощью кнута и пряника" создавать рабоче-крестьянскую Красную армию, и "преуспели так неплохо"."Но я говорю, что по всем этим параметрам на самом деле говорили одно, а делали другое. С большим или меньшим успехом, но делали именно так", — сказал глава государства.В Конституции 1977 года "было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть", напомнил он. Компартия, по словам Путина, стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны.И когда партия "сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна"."Это абсолютно недопустимо, — подчеркнул Путин. — Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать"."Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции, — добавил он. — Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед".