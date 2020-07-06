Запрещено жечь костры и готовить пищу на природе. С 26 июня в области действует особый противопожарный режим. Это связано с установившейся жаркой погодой в регионе. В связи с этим сотрудники

Запрещено жечь костры и готовить пищу на природе. С 26 июня в области действует особый противопожарный режим. Это связано с установившейся жаркой погодой в регионе. В связи с этим сотрудники МЧС решили напомнить гражданам,что категорически запрещено делать в связи с введенным режимом. Профилактические рейды спасатели провели во Владимире и в Гусь-Хрустальном. Сейчас на территории Владимирской