Национальная баскетбольная ассоциация все еще не отказывается от планов провести рестарт остановленного сезона. Тем не менее, эксперты и инсайдеры сообщают, что обстановка в командах, которым предстоит доигрывать чемпионат, не самая легкая. Семь клубов закрыли тренировочные лагеря из-за пандемии.

Национальная баскетбольная ассоциация все еще не отказывается от планов провести рестарт остановленного сезона. Тем не менее, эксперты и инсайдеры сообщают, что обстановка в командах, которым предстоит доигрывать чемпионат, не самая легкая. Семь клубов закрыли тренировочные лагеря из-за пандемии.Положительные тесты на коронавирус есть у баскетболистов "Сакраменто Кингз" и эта команда стала седьмой из 22-х клубов НБА, которые должны будут участвовать в рестарте сезона. Инсайдер издания The Athletic Сэм Эмик сообщает, что тренировочной комплекс "королей" закрыт.Source tells @TheAthletic the Kings have shut down their practice facility after receiving a positive coronavirus test within the team’s traveling party on Sunday. The facility is not expected to reopen before the team departs for Orlando on Wednesday.— Sam Amick (@sam_amick) July 6, 2020При этом в среду, 8 июля, игроки "Кингз" должны отправиться в Орландо, где будут проходить матчи после возобновления сезона. Ранее свои тренировочные объекты из-за коронавируса закрыли "Бруклин Нетс", "Денвер Наггетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Финикс Санз", "Майами Хит" и "Милуоки Бакс".