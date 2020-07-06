Возможны единичные случаи заражения, но опасности распространения чумы в России нет, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Он говорит, ..

Возможны единичные случаи заражения, но опасностираспространения чумы в России нет, заявилсоветник директора Центрального НИИ эпидемиологии РоспотребнадзораВиктор Малеев.Он говорит, что от чумы есть вакцина, и население рядарайонов прививают от этой инфекции. Кроме того, Малеевотмечает, что в России есть противочумная служба, сотрудники которой следят заокружающей средой и отлавливают сурков и мышей для исследования на наличиеинфекции, передает .Чума передается от млекопитающих рода сурков, которых вМонголии едят, несмотря на запреты. В Монголии так же зарегистрированонесколько случаев заражения. Один из зараженных – 15 летний житель регионаБаян-Улгий, который граничит с Россией. На днях бубонную чуму выявили ускотовода в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.