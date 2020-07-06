Девушка-волонтер из Твери, получившая записку от президента, рассказала в эфире телеканале Россия 1, что попросила об этом своего ветерана.

Девушка-волонтер из Твери, получившая записку от президента, рассказала в эфире телеканале "Россия 1", что попросила об этом своего ветерана.Автограф главы государства для нее взял ветеран Николай Черных, которого Екатерина Лабутина сопровождала на торжественную церемонию открытия Советскому солдату подо Ржевом, состоявшуюся 30 июня.Тогда все обратили внимание, что после небольшого разговора с одним из ветеранов Владимир Путин начал что-то писать прямо на трибуне. На вопрос, для кого была та записка, Николай Черных шутливо ответил: "Для ветерана… труда!".Екатерина Лабутина, показывая на камеру президентский автограф, чуть не лишилась драгоценной записки, которую вырвало у нее из рук ветром, но успела поймать.