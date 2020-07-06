Россия входит в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, следует из исследования European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY.

Россия входит в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, следует из исследования European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY.Россия занимает по итогам 2019 года девятую строчку, но может подняться еще выше в рейтинге по итогам 2020 года. Инвесторы продолжают работать в России.Россия выглядит предпочтительней для инвесторов в сравнении с европейскими странами. Зарубежные компании и финансисты увидели, что экономика России адаптировалась к санкциям, успешно развиваются отрасли несмотря на пандемию и кризис. Поэтому инвесторы решаются на законное преодоление юридических барьеров санкций.В 2019 году иностранцы увеличили прямые инвестиции в российский нефинансовый сектор экономики в 4,6 раза до свыше 26,9 миллиарда долларов, по данным Банка России. В этом году 99% проектов прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы."Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок, — отметил Александр Ивлев, управляющий партнер EY по странам СНГ. — В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году, и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными"."В Европе из-за пандемии COVID-19 около 10% проектов ПИИ в Европе отменены, еще 25% заморожены. 51% инвесторов собирается несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, 15% ожидают существенных сокращений", — подсчитали экономисты EY.Россия за последние 10 лет резко поднялась в мировом рейтинге делового климата — 28-е место в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. В 2012 году Россия была на 120-м месте. Инвесторы видят те инициативы, которые были заложены правительством в последние годы.В 2019 году в России зарубежные инвесторы вложились в 191 проект. Первое место по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России занимает Германия, крупнейшая страна Евросоюза. За 2019 года Германия увеличила количество проектов в России в 1,5 раза, до 36. Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Германия со времен СССР активно сотрудничала с Россией и в период новой истории страны осталась самым надежным и активным инвестором для российской экономики.Второе место по инвестпроектам в России заняли Китай и Франция – по 22 проекта. При этом Китай за год увеличил число проектов в России на 16%, а Франция – в 1,7 раза. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику.США занимают четвертое место по количеству проектов в России. Но из-за санкций проекты сокращаются – за год на 61% — до 20 проектов с 33 в 2018 году.Иностранные инвесторы чаще предпочитают вкладываться в агропродовольственный сектор: количество проектов ПИИ выросло за год на 28% до 41. Основной фактор успеха этого сектора – импортозамещение, поддержка государства. В агропром больше всего инвестирует Германия (8 проектов), США (7 проектов) и Нидерланды (4 проекта).Второе место по популярности у инвесторов занимает производство машин и оборудования — 23 проекта. Здесь также лидирует Германия (7 проектов), США (4 проекта) и Финляндия (3 проекта). Популярны у инвесторов и фармацевтика, и логистика: количество проектов за год выросло в 1,6 раза до 13 проектов. Здесь лидирует Германия (5 проектов) и Франция (3 проекта).