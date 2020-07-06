Возобновленная после пандемии коронавируса крупнейшая автомобильная серия в США IndyCar провела свой второй этап – Гран-при Индианаполиса. Лучшим, как во время первого этапа, стал пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон. Он уверенно возглавляет общий зачет серии.

Возобновленная после пандемии коронавируса крупнейшая автомобильная серия в США IndyCar провела свой второй этап – Гран-при Индианаполиса. Лучшим, как во время первого этапа, стал пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон. Он уверенно возглавляет общий зачет серии.Диксон уверенно опередил Грэма Рэйхола (команда Rahal Letterman Lanigan) и Симона Пажено (Team Penske), привезя конкурентам без малого 20 секунд на финише. Диксон набрал в общем зачете 104 очка и оторвался от идущего вторым Пажено на 29 очков. Партнер Пажено по Team Penske Джозеф Ньюгарден идет третьим в чемпионате, у него 64 очка.