Стало известно, сколько хотели бы получать россияне в месяц после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия всех ограничений. Сервис Работа.ру провел исследование, где средним ..

Стало известно, сколько хотели бы получать россияне в месяцпосле стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия всех ограничений.Сервис "Работа.ру" провел исследование, где средним показателем по стране сталацифра 74 тысячи рублей.Женщины, в среднем, оценивают свой труд примерно в 61 тысячурублей в месяц, а мужчины претендуют на зарплату 86 тысяч.Стоит отметить, что в январе 2020 года до коронавируса мужчины стремились получать 103 тысячирублей, женщины оценивали свой труд на80 тысяч рублей, сообщает .