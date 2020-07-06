Свободных СМИ не существует. Об
этом знают если не все, то многие. Хотя даже сегодня можно встретить в обиходе
термины, которые были очень популярны в нашей стране еще лет 15 назад: свободные,
независимые, негосударственные средства массовой
информации. Но, безусловно, это лукавство, призванное ввести в заблуждение.
Свободных СМИ не существует. Об
этом знают если не все, то многие. Хотя даже сегодня можно встретить в обиходе
термины, которые были очень популярны в нашей стране еще лет 15 назад: "свободные",
"независимые", "негосударственные" средства массовой
информации. Но, безусловно, это лукавство, призванное ввести в заблуждение.
Любая крупная медийная структура
– это чей-то проект, за которым стоят вполне конкретные люди с деньгами и
властью, имеющие свои цели и интересы. Это просто инструмент в их руках. А
какой хозяин захочет и позволит, чтобы, скажем, молоток, который должен
забивать конкретные гвозди "здесь и здесь", имел собственное особое
мнение по принципиально значимому поводу, совершая действия, идущие вразрез
нуждам владельца? Разумеется, такого никогда не будет.
И если рассматривать ситуацию с
повесткой дня мировых СМИ, то здесь общая картина напоминает, скорее, пульт
помощника режиссера в театре и оборудование светооператора, где нажатием на
определенные кнопки и манипуляциями, можно сменить день на ночь (придать нужный
эмоциональный окрас), подсветить или затемнить те или иные участки декораций (события
текущей реальности), а то и вовсе опустить занавес, скрыв от любопытных глаз
то, как в данный момент на сцене работает "внутренняя кухня".
В нашей стране есть специалисты,
которые занимаются мониторингом обстановки в международном медийном пространстве.
Они отмечают, что значимые мировые события нередко сопровождаются соответствующими
информационными процессами, которые вполне можно назвать спланированными
операциями. Этими специалистами разрабатываются и высчитываются количественные
показатели, позволяющие видеть общую картину в большом масштабе. Например,
измеряется "индекс агрессивности" по отношению к России – количество негативных
публикаций о нашей стране по отношению к нейтральным за единицу времени, а
также другие параметры.
При рассмотрении большого массива
данных становится наглядно видно, как, например, обострение отношений между
странами приводит к усугублению негативной риторики их СМИ. А стоит двум
высокопоставленным политикам с улыбками пожать друг другу руки и заключить
какое-нибудь значимое соглашение, как по мановению волшебной палочки
"свободные и независимые" внезапно "прикручивают краник" и
меняют свой тон.
Программирование массового
сознания прежде всего собственного населения и информационные атаки на
противника – все это планомерная, неспешная работа в условиях современных гибридных
войн, протекающих под маской как бы мирного времени. Но у СМИ есть и другие функции.
Например, не секрет, что
государства и власть имущие наднациональные элиты могут по публичным
информационным каналам обмениваться друг с другом посланиями, на которые
широкая публика едва ли обратит внимание. Иногда это называют частью "дипломатического
сигнализирования", "неформальной коммуникацией", "черными
метками" и прочими терминами.
Это может быть широко растиражированное
выражение "озабоченности" и "личного мнения" какой-либо публичной
фигуры по некоторому вопросу, вывод в свет чьего-либо протеже (открытое утверждение
его принадлежности к конкретной группировке и статуса), выраженное метафорой
предупреждение о применении активных действий в ответ на возможный
нежелательный шаг противника – и так далее, вплоть до дебрей недоказуемой
конспирологии.
В данном случае СМИ и журналисты
выступают в качестве посредников. Подобный способ коммуникации имеет ряд
особенностей по сравнению с прямыми заявлениями официальных лиц. Это позволяет
оказать закамуфлированное давление на противника, минуя рафинированные каноны
дипломатического общения, предупредить его о последствиях некоторых действий;
узнать реакцию ключевых фигур субъекта-получателя на посылаемые сигналы; при
этом сохраняется возможность при необходимости отыграть все назад, ведь
официальных ответственных заявлений сделано не было; также заинтересованная
сторона, формально не участвующая в неком
конфликте или политическом процессе, но влияющая на него из теневой
зоны, может выразить свою позицию, которая должна быть принята адресатами к
сведению, и так далее.
Таким образом, мировые СМИ – это
"ментальная артиллерия" в условиях конфликтов
современного мира. Орудие пропаганды, социокультурного программирования,
канализации энергии широких масс и неофициального внедипломатического общения.
От этого никуда не деться.
И тем, кто следит за своей
информационной гигиеной, как минимум, следует держать данный факт во внимании.
А также почаще в фоновом режиме задаваться вопросами: что это за СМИ, кому оно
принадлежит и чьи интересы отстаивает, какова целевая аудитория того или иного
сообщения, какова глубинная суть материала, и какую задачу сейчас решают его
авторы. Это поможет сделать потребление информации более осознанным.