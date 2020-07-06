Свободных СМИ не существует. Об этом знают если не все, то многие. Хотя даже сегодня можно встретить в обиходе термины, которые были очень популярны в нашей стране еще лет 15 назад: свободные, независимые, негосударственные средства массовой информации. Но, безусловно, это лукавство, призванное ввести в заблуждение.

Свободных СМИ не существует. Обэтом знают если не все, то многие. Хотя даже сегодня можно встретить в обиходетермины, которые были очень популярны в нашей стране еще лет 15 назад: "свободные","независимые", "негосударственные" средства массовойинформации. Но, безусловно, это лукавство, призванное ввести в заблуждение.Любая крупная медийная структура– это чей-то проект, за которым стоят вполне конкретные люди с деньгами ивластью, имеющие свои цели и интересы. Это просто инструмент в их руках. Акакой хозяин захочет и позволит, чтобы, скажем, молоток, который должензабивать конкретные гвозди "здесь и здесь", имел собственное особоемнение по принципиально значимому поводу, совершая действия, идущие вразрезнуждам владельца? Разумеется, такого никогда не будет.И если рассматривать ситуацию сповесткой дня мировых СМИ, то здесь общая картина напоминает, скорее, пультпомощника режиссера в театре и оборудование светооператора, где нажатием наопределенные кнопки и манипуляциями, можно сменить день на ночь (придать нужныйэмоциональный окрас), подсветить или затемнить те или иные участки декораций (событиятекущей реальности), а то и вовсе опустить занавес, скрыв от любопытных глазто, как в данный момент на сцене работает "внутренняя кухня".В нашей стране есть специалисты,которые занимаются мониторингом обстановки в международном медийном пространстве.Они отмечают, что значимые мировые события нередко сопровождаются соответствующимиинформационными процессами, которые вполне можно назвать спланированнымиоперациями. Этими специалистами разрабатываются и высчитываются количественныепоказатели, позволяющие видеть общую картину в большом масштабе. Например,измеряется "индекс агрессивности" по отношению к России – количество негативныхпубликаций о нашей стране по отношению к нейтральным за единицу времени, атакже другие параметры.При рассмотрении большого массиваданных становится наглядно видно, как, например, обострение отношений междустранами приводит к усугублению негативной риторики их СМИ. А стоит двумвысокопоставленным политикам с улыбками пожать друг другу руки и заключитькакое-нибудь значимое соглашение, как по мановению волшебной палочки"свободные и независимые" внезапно "прикручивают краник" именяют свой тон.Программирование массовогосознания прежде всего собственного населения и информационные атаки напротивника – все это планомерная, неспешная работа в условиях современных гибридныхвойн, протекающих под маской как бы мирного времени. Но у СМИ есть и другие функции.Например, не секрет, чтогосударства и власть имущие наднациональные элиты могут по публичныминформационным каналам обмениваться друг с другом посланиями, на которыеширокая публика едва ли обратит внимание. Иногда это называют частью "дипломатическогосигнализирования", "неформальной коммуникацией", "чернымиметками" и прочими терминами.Это может быть широко растиражированноевыражение "озабоченности" и "личного мнения" какой-либо публичнойфигуры по некоторому вопросу, вывод в свет чьего-либо протеже (открытое утверждениеего принадлежности к конкретной группировке и статуса), выраженное метафоройпредупреждение о применении активных действий в ответ на возможныйнежелательный шаг противника – и так далее, вплоть до дебрей недоказуемойконспирологии.В данном случае СМИ и журналистывыступают в качестве посредников. Подобный способ коммуникации имеет рядособенностей по сравнению с прямыми заявлениями официальных лиц. Это позволяетоказать закамуфлированное давление на противника, минуя рафинированные каноныдипломатического общения, предупредить его о последствиях некоторых действий;узнать реакцию ключевых фигур субъекта-получателя на посылаемые сигналы; приэтом сохраняется возможность при необходимости отыграть все назад, ведьофициальных ответственных заявлений сделано не было; также заинтересованнаясторона, формально не участвующая в некомконфликте или политическом процессе, но влияющая на него из теневойзоны, может выразить свою позицию, которая должна быть принята адресатами ксведению, и так далее.Таким образом, мировые СМИ – это"ментальная артиллерия" в условиях конфликтовсовременного мира. Орудие пропаганды, социокультурного программирования,канализации энергии широких масс и неофициального внедипломатического общения.От этого никуда не деться.И тем, кто следит за своейинформационной гигиеной, как минимум, следует держать данный факт во внимании.А также почаще в фоновом режиме задаваться вопросами: что это за СМИ, кому онопринадлежит и чьи интересы отстаивает, какова целевая аудитория того или иногосообщения, какова глубинная суть материала, и какую задачу сейчас решают егоавторы. Это поможет сделать потребление информации более осознанным.