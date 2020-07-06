Наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации посредством «тайниковых закладок»...

«Сотрудники ОНК УВД по САО задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции в Петровско-Разумовском проезде задержали двоих мужчин, при личном досмотре у которых было обнаружено и изъято 152 свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам проведенного исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон и метилэфедрон.Как установлено, наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации посредством «тайниковых закладок».При обысках по местам проживания злоумышленников полицейскими обнаружено и изъято более 170 свёртков с порошкообразным веществом общей массой более 240 граммов, один полимерный пакет с порошкообразным веществом, части веществ органического происхождения, упаковочный материал и электронные весы. Согласно проведенному исследованию изъятое также содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон.Следствием ОМВД России по району Савеловский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29