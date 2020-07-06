Курс рубля в понедельник, 6 июля, снижается в первый час торгов Московской биржи, начиная вторую неделю ослабления после почти месяца периода укрепления. Но мировой спрос на доллар постепенно снижается, отмечают в Росбанке.

Курс рубля в понедельник, 6 июля, снижается в первый час торгов Московской биржи, начиная вторую неделю ослабления после почти месяца периода укрепления. Но мировой спрос на доллар постепенно снижается, отмечают в Росбанке.Доллар сдает позиции на мировых рынках и Россия не исключение, поэтому на утренних торгах курс рубля стабилен по отношению к доллару - 71,4 рубля, как и в пятницу. Но курс евро вырос на 36 копеек до 80,65 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.Спрос на доллар постепенно снижается. В пятницу курс евро к доллару вырос на 0,3%, до 1,250. Поддержку евро могли оказать комментарии главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард о необходимости реализации долгосрочных монетарных стимулов для поддержки экономики еврозоны.К этому моменту нефть подорожала по сравнению с торгами в пятницу до максимума середины марта. Согласно данным торгов в Лондоне к 11:00 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 43,6 доллара, что на доллар выше, чем в пятницу на этот момент. Баррель американской WTI стоит 40,97 доллара (+80 центов).Цена нефти растет в ожидании продления международного соглашения о сокращении добычи нефти. Следующая встреча мониторинговой группы ОПЕК+ запланирована на 14 июля, но решения о продлении ограничений добычи нефти пока не принято.На подорожание нефти повлияла и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая повысила цены на нефть с поставкой в августе для покупателей в Азии. По данным Bloomberg, цены повышены примерно на 1 доллар.Российские фондовые индексы растут в понедельник. Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, 5 июля вырос на 2% в первые полчаса торгов, индекс РТС, долларовой стоимости акций, увеличился на 1,5%.