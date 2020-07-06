Спустя три с лишним месяца владимирское «Торпедо» вышло на поле. Четвёртого июля чёрно-белые провели товарищескую встречу с ярославским «Шинником». Игра проходила на выезде.

Спустя три с лишним месяца владимирское «Торпедо» вышло на поле. Четвёртого июля чёрно-белые провели товарищескую встречу с ярославским «Шинником». Игра проходила на выезде. Напомним, в чемпионате ярославцы выступают в ФНЛ, то есть в более престижной лиге. Впрочем, торпедовцы в начале игры взяли инициативу на себя и счёт открыли. После розыгрыша углового Денис Перфилов точным пасом