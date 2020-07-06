На этом посту он сменит исполняющего обязанности начальника МЧС по Владимирской области Руслана Блинова

С 6 июля МЧС России по Владимирской области возглавляет полковник внутренней службы Алексей Купин, приехавший из Новгородской области. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении.Алексей Купин ранее занимал должность первого заместителя начальника главного управления МЧС России в Новгороде. На этом посту он сменит исполняющего обязанности начальника МЧС по Владимирской области Руслана Блинова.О дальнейшем будущем бывшего руководителя не уточняется, однако, возможно, что недавние крупные пожары во владимирском Театре Драмы и Доме Культуры в Гусь-Хрустальном послужили причиной отставки.