Её должны достроить к октябрю

6 июля на территории Областной Клинической больницы города Владимира началось строительство вертолётной площадки, с которой будет взлетать планируемая авиамедицинская бригада. Её строительство планируют завершить в октябре 2020 года.По информации пресс-службы Белого дома, из областного бюджета на строительство площадки выделено 9,95 млн рублей. Её площадь составит 900 квадратных метров, а, благодаря сигнальным маякам и системой освещения, взлетать и садиться можно будет не только днём, но и ночью.Вскоре во Владимире появится авиамедицинская бригада, которая будет эвакуировать пациентов по воздуху. До конца года предусмотрено более 60 эвакуаций экстренных пациентов.