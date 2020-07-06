Об участии специализированных организаций в государственной регистрации транспортных средств.

На территории Владимирской области 12 организаций представляют интересы изготовителей транспортных средств по дилерским договорам и осуществляют деятельность по их продаже.По результатам совместной работы 2 организации (ООО "Муромавтосервис" и ООО "Автоэкспресс-Владимир") внесены в реестр специализированных организаций и участвуют в государственной регистрации транспортных средств.С руководителями организаций и их представителями проведены рабочие встречи с разъяснением положений законодательства в области регистрации транспортных средств и участия в данном процессе специализированных организаций. Одна организация (ООО "Центр "Лада"") по результатам проведенной рабочей встречи подготовила необходимый пакет документов для включения в реестр, который направлен в ГУОБДД МВД России.Деятельность специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, регламентирована статьей 22 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 "О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" и пунктом 124 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств, утвержденного приказом МВД России от 21.12.2019 N 950 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2019 N 57066).