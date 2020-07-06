В одной из больниц Рима скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год. Морриконе начал писать музыку к фильмам, когда ему было 33 года, и стал автором музыки более чем 400 фильмам и телесериалам.

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год.Как сообщают итальянские СМИ, он ушел из жизни ночью в одной из больниц Рима, куда был доставлен несколько дней назад с переломом шейки бедра.Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был джазовым трубачом, мать домохозяйкой. Эннио был старшим из пяти детей. Музыкой он начал заниматься еще в детстве. В 12 лет поступил в консерваторию Святой Чечилии в Риме и закончил ее сразу по трем специальностям — по классу трубы, инструментовки и композиции.Морриконе начал писать музыку к фильмам, когда ему было 33 года, и стал автором саундтреков более чем 400 фильмам и телесериалам Италии, Испании, Франции, Германии, России, США. Он работал с лучшими кинорежиссерами — Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Бертолуччи, Дарио Ардженто, Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайаном Де Пальма, Джоном Карпентером и многими другими.Композитор шесть раз номинировался на "Оскар". Удостоился награды дважды: в 2007 году за выдающийся вклад в кинематограф и в 2016 году за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка".Также Морриконе девять раз получал национальную итальянскую кинопремию "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к фильмам. Композитор был трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус" и 6-кратным лауреатом премии BAFTA. В 1988 году за музыку к фильму "Неприкасаемые" был удостоен премии "Грэмми".